23 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

23 мая, вторник

В 10:00 состоится пленарное заседание Законодательного собрания Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10). Депутаты рассмотрят изменения в программу госгарантий по оказанию медицинской помощи, а также отчет правительства о развитии туризма.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты утвердят новую схему избирательных округов и обсудят исполнение бюджета за первый квартал.

В 10:00 в музее истории камнерезного и ювелирного искусства (Екатеринбург, пр. Ленина, 37) будет презентована деятельность этнокультурных НКО Свердловской области в рамках Всероссийского проекта «ЭтНик: стратегия в практике». Ожидается участие вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, директора АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» Евгении Михалевой.

В 10:00 в Шувакишском лесопарке (координаты: 56.898037, 60.569810, вход с ул. Кировградской между зданиями 65Б и 69Б, далее прямо по тропинке до первого перекрёстка) высадят 85 лиственниц в честь увековечивания памяти писателя Владислава Крапивина и празднования 85-летия со дня его рождения. В мероприятии планируется участие министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. Высаживать деревья будут ребята из центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла». Рядом с высаженными деревьями на аншлаге разместят список из 85 имен героев рассказов, повестей и романов Владислава Крапивина, а сами лиственницы будут пронумерованы.

В 10:30 в Уральской торгово-промышленной палате (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2, 31 этаж, зал 3118) пройдет круглый стол «Нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику России и Уральского федерального округа». В мероприятии примут участие: Екатерина Приезжева, заместитель министра промышленности и торговли РФ; Ирина Федина, заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ; Дмитрий Ноженко, заместитель главы Екатеринбурга; Эдуард Туранов, начальник Екатеринбургской таможни; Игорь Зеленкин, заместитель министра промышленности и науки Свердловской области; Дмитрий Глухарев, заместитель министра экономического развития Челябинской области; Татьяна Храбровская, руководитель аппарата Счетной палаты Тюменской области, а также представители Управления ФНС России по Свердловской области, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, Екатеринбургской городской думы, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, общественных организаций, табачных компаний и др.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке и проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Свердловской области. Об особенностях проведения ЕГЭ в 2023 году, правилах сдачи, технической готовности учреждений, приоритетах уральских выпускников в выборе школьных дисциплин для итоговой аттестации, а также об организации видеонаблюдения в отдаленных пунктах проведения экзамена расскажут начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор департамента по работе с государственными заказчиками уральского региона ПАО «Ростелеком» Алексей Суслов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению театрального фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге. О программе и участниках фестиваля в Екатеринбурге, составе жюри и отборе спектаклей расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий, руководитель региональной программы фестиваля «Золотая маска» Наталья Яневская, директор арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова, управляющий Свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко, заместитель директора по корпоративному страхованию филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области Николай Гузий.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»