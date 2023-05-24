24 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

24 мая, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная оглашению списка финалистов Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». Автор идеи и секретарь премии «Неистовый Виссарион», специалист по библиотечно-выставочной работе Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов, координатор премии «Неистовый Виссарион», главный библиотекарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Екатерина Симонова назовут имена финалистов, расскажут о количестве участников и критериях оценки, поделятся планами по масштабированию проекта.

В 12:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур по садам «Атмофеста», которые переехали на социальные площадки разных районов Екатеринбурга после завершения фестиваля в прошлом году. В программе посещение садов: «Возвращая природе», ул. Краснофлотцев, 8а, двор Екатеринбургской школы-интерната № 10; японский сад, ул. Луначарского, 173, гимназия № 8 (лицей им. С.П. Дягилева); золотой призер фестиваля «Атмофест-2022» сад «Легкость бытия», ул. Татищева, 78, территория специальной коррекционной школы № 73. Авторы проектов расскажут, как прижились растения, какой уход за ними требуется, и поделятся творческими планами на новый сезон. Также можно будет поговорить с представителями детских образовательных и спортивных учреждений, на территории которых переехали сады, и узнать, как новая обстановка влияет на учеников. В 14:00, по возвращении журналистов из пресс-тура, директор Евразийского фестиваля ландшафтного искусства «Атмофест» Юлия Сорокина ответит на вопросы.

В 12:00 в фонде «Золотое сечение» (ул. Ясная, 5) состоится финал регионального этапа всероссийской телевизионной олимпиады по истории «Умницы и умники», победители которой становятся студентами МГИМО. Ожидается, что участие в церемонии открытия примет министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. В борьбе за возможность стать участником телевикторины сезона 2023/2024 поборются 30 десятиклассников Свердловской области.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМНОЦ). Об основных направлениях и результатах работы Уральского НОЦ, сотрудничестве с промышленными предприятиями, а также о финансовой поддержке научных проектов расскажут помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров.

В 17:00 в «Синара-центре» (ВИЗ-бульвар, 15) состоится награждение победителей конкурса «Предприниматель года города Екатеринбурга». В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В конкурсе приняли участие 327 малых предприятий и предпринимателей (самозанятых). В 16:45 запланирован пресс-подход организаторов конкурса.

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