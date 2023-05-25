25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25 мая, четверг

В 10:00 в «Новой больнице» (ул. Заводская, 29) начнется пресс-тур по профилактике и лечению клещевых инфекций. В рамках пресс-тура пройдет брифинг с участием главного внештатного специалиста по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Александра Харитонова; заведующей Центром иммунопрофилактики «Новой больницы», врача-иммунолога Елены Душиной; врача-невролога Центра лечения клещевых инфекций «Новой больницы», кандидата медицинских наук Анастасии Клименко. Также для журналистов будет организовано посещение первого неврологического отделения «Новой больницы» и общение с пациентами, перенесшими тяжелые формы клещевого энцефалита и находящимися на плановом лечении после перенесенного заболевания.

В 11:00 на площадке музея истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится церемония гашения юбилейной почтовой марки «300 лет Екатеринбургу». Участие в мероприятии примут глава города Алексей Орлов, директор уральского отделения «Почты России» Дмитрий Киселев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Свердловской области всероссийской акции «Библионочь-2023». Об игровых и образовательных программах акции, нововведениях этого года, специальных гостях и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель директора Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Елена Гармс, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова, заместитель директора Свердловской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих им. Д.Н. Мамина-Сибиряка Виктория Арсентьева, заместитель директора Свердловской областной межнациональной библиотеки Евгений Колосов, заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль. Акция «Библионочь» пройдет 27 мая.

В 13:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится депутатская группа «Содействие развитию восьмого района «Академический». Участники заседания обсудят ход строительства и перспективы ввода в эксплуатацию поликлиники для взрослых в Академическом районе.

В 14:00 состоится экологическая акция по очистке от мусора участка территории Шарташского лесного парка. В мероприятии планируют принять участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, сотрудники министерств и департаментов – всего около 50 человек. Место проведения акции: территория гранитного карьера (заезд с ул. Высоцкого, поворот на загородный клуб «Пески», проехать до стоянки машин на автомобиле, ориентир – белый шатер, в котором предусмотрено место для переодевания; далее – по тропе здоровья 10 минут пешком либо дождаться электромобиля, который с 13:30 будет доставлять участников к месту проведения акции).

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