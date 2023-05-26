26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26 мая, пятница

В 09:00 состоятся первые экзамены в рамках основного периода сдачи ЕГЭ. Выпускникам 11-х классов предстоит пройти итоговую аттестацию по географии, литературе и химии.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите кожи в летний сезон, профилактике ожогов и онкологических заболеваний. О воздействии прямых солнечных лучей на кожу человека, статистике онкологических заболеваний (рака кожи) в Свердловской области, современных методах диагностики и доступности лечения расскажут заведующий отделением онкодерматологии Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лев Изюров, дерматоонколог Уральского научно-исследовательского института дерматовенерологии и иммунопатологии, доктор медицинских наук Юлия Грекова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная восстановлению лесов в Свердловской области. О лесовосстановительных работах, объемах посадочного материала, основных мероприятиях, запланированных в Свердловской области в рамках акции «Сад памяти», а также возможности присоединения к акции в качестве волонтера расскажут начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков, директор ГКУ СО «Березовское лесничество» Александр Петров, руководитель экологической инспекции Народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов.

В 12:00 заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ознакомится с результатами реконструкции компрессорного цеха Хладокомбината № 3 (ул. Ангарская, 75). В ходе визита гости посетят обновленный компрессорный цех, а также цеха, где производится и упаковывается мороженое.

В 15:00 в Колонном зале Дома Севастьянова (ул. Горького, 21/23) губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведет торжественный прием ко Дню российского предпринимательства. Состоится церемония чествования лауреатов премии «Номер один». Участвуют также президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, представители бизнес-сообщества. Также Евгений Куйвашев вручит почетные грамоты губернатора «Заслуженным предпринимателям Свердловской области».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»