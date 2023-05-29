29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан в Свердловской области. О статистике занятых подростков в Свердловской области, популярных направлениях работы для несовершеннолетних граждан летом 2023 года, средней сумме заработка и профилактике возможных нарушений со стороны работодателей расскажут начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Дмитрий Панфилов.