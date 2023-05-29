29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29 мая, понедельник
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В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная летней кампании по трудоустройству несовершеннолетних граждан в Свердловской области. О статистике занятых подростков в Свердловской области, популярных направлениях работы для несовершеннолетних граждан летом 2023 года, средней сумме заработка и профилактике возможных нарушений со стороны работодателей расскажут начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Дмитрий Панфилов.
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В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIV Уральского демографического форума в Екатеринбурге. Об основных направлениях форума, программе, ключевых участниках, а также о роли гражданского общества в формировании российской демографической политики и проблемах трудовой миграции расскажут директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов, директор Института экономики УрО РАН д.э.н. Юлия Лаврикова, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., профессор Анна Багирова, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.
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