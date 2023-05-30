30 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

30 мая, вторник

С 10:00 до 12:00 в школе № 200 (Екатеринбург, ул. Крестинского, 39) состоится битва школьных шеф-поваров. Шесть команд комбинатов школьного питания выполнят техническое задание на школьной на кухне и представят жюри тематический стол. Победитель будет определяться в ходе презентации и дегустации приготовленных блюд. Комментарий об организации питания детей в школьных столовых даст заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Леонидович Ладейщиков.

В 11:00 в штабе общественной поддержки (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44д) состоится брифинг, на котором будут представлены предварительные итоги партийной процедуры по определению кандидатов на выборы в гордуму Екатеринбурга. Спикеры: Дмитрий Жуков – заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель регионального исполнительного комитета; Алексей Орлов – глава Екатеринбурга, первый заместитель секретаря регионального отделения, участник предварительного голосования; Сергей Карякин – заместитель секретаря Свердловского регионального отделения партии, председатель Свердловского регионального совета сторонников партии, участник предварительного голосования; Данил Тупица – руководитель Свердловского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России», участник предварительного голосования.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:30 на площадке техникума индустрии питания «Кулинар» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 128) состоится торжественное открытие фестиваля кулинарного искусства «ЕврАзия фест», в открытии планируется участие министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой. В ходе фестиваля в кулинарном искусстве будут соревноваться специалисты индустрии питания, студенты и преподаватели образовательных учреждений. Также для гостей и участников директор ресторана «CHALFEI кейтеринг» Расим Салямов проведёет мастер-класс по работе с соусами, шеф-повар бистро «Пако» Юрий Самоделкин познакомит с особенностями итальянской кухни, шеф-кондитер компании Duo Антон Ананьин приготовит хрустящую корзинку с кремом и ягодами.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности на дорогах в период летних каникул. О статистике правонарушений и аварийности с участием детей на дорогах Екатеринбурга, мерах по обеспечению безопасности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма расскажут начальник департамента образования администрации города Константин Шевченко и врио начальника ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Сергей Козлов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:30 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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