31 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

31 мая, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную первым итогам программы по расширенному скринингу новорожденных в Свердловской области. Врачам удалось кратно сократить время постановки генетического диагноза новорожденным в Свердловской области: каковы первые итоги работы федеральной программы по внедрению расширенного скрининга? Какая инфраструктура создается в регионе для улучшения качества оказания медпомощи детям? На эти и другие вопросы ответят: Елена Чадова, заместитель министра здравоохранения Свердловской области; Елена Николаева, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 у входа в аллею на проспекте Ленина со стороны улицы Московской состоится брифинг, посвященный установке к юбилею города памятных стел, символизирующих верстовые столбы. Директор муниципального учреждения «Управления заказчика по капитальному ремонту» Лариса Глызина и директор музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова расскажут о проекте стел, истории подобного рода объектов в Екатеринбурге и ведущихся сейчас в аллее работах.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Дня семьи на аэродроме Логиново . О запланированных активностях для всей семьи, особенностях проведения мероприятия под открытым небом в жаркую погоду, ожидаемом количестве участников расскажут председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор проекта «День семьи на аэродроме Логиново» Вероника Пиджакова и частный пилот Сергей Кузнецов . «День семьи» пройдет 3 июня на аэродроме Логиново. В программе – бесплатные экскурсии на самолетный перрон, шоу парашютистов с дождем из конфет, авиа- и мотошоу, музыкальная программа.

О запланированных активностях для всей семьи, особенностях проведения мероприятия под открытым небом в жаркую погоду, ожидаемом количестве участников расскажут председатель рабочей группы по поддержке семьи и детства Общественной палаты Свердловской области, автор проекта «День семьи на аэродроме Логиново» Вероника Пиджакова и частный пилот Сергей Кузнецов «День семьи» пройдет 3 июня на аэродроме Логиново. В программе – бесплатные экскурсии на самолетный перрон, шоу парашютистов с дождем из конфет, авиа- и мотошоу, музыкальная программа. В 12:00 на пересечении улиц Блюхера и Мира состоится брифинг, посвященный началу рекламной кампании юбилея города в Екатеринбурге. Концепцию проекта и его участников представят заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин и автогонщик, победитель ралли «Дакар», депутат Законодательного собрания Свердловской области Сергей Карякин.

В 12:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет паблик-ток «Стартует лето-2023, каких сюрпризов ждать от природы? Прогнозы метеорологов и комментарии ученых». Спикеры: главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко, начальник отдела агрометеорологии Уральского гидрометцентра Людмила Саваринюк, директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (УрФАНИЦ УрО РАН) Никита Зезин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная профилактике табакокурения в Свердловской области . О текущей ситуации с табакокурением в Свердловской области, в том числе среди детей и подростков, современных способах отказа от табака, новых методах профилактики, диагностики и лечения болезней органов дыхания, а также о росте популярности электронных сигарет среди молодежи расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая отделением аллергологии и иммунологии Свердловской областной клинической больницы №1, к.м.н. Наталья Пономарева и специалист по научно-методической работе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Ольга Андриянова.

О текущей ситуации с табакокурением в Свердловской области, в том числе среди детей и подростков, современных способах отказа от табака, новых методах профилактики, диагностики и лечения болезней органов дыхания, а также о росте популярности электронных сигарет среди молодежи расскажут главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая отделением аллергологии и иммунологии Свердловской областной клинической больницы №1, к.м.н. Наталья Пономарева и специалист по научно-методической работе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, к.м.н. Ольга Андриянова. В 13:00 состоится пресс-тур в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга (ул. Решетская, 51). Представители СМИ смогут узнать о реализации в регионе проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Участие в мероприятии примут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, главный врач ДГКБ № 9 Игорь Огарков, заместитель главного врача по первичной медико-санитарной помощи ДГКБ № 9 Стэлла Бурдакова. Спикеры расскажут о внедрении новых диагностических, лечебных и реабилитационных технологий, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которая доступна круглосуточно, о развитии инфраструктуры детской больницы и внедрении в работу бережливых технологий.

В 13:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова в Екатеринбурге . О региональной программе и участниках фестиваля, площадках и датах проведения мероприятий расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина , генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Карина Цатурова , хореограф, танцор, руководитель Компании Хермана Корнехо Херман Корнехо (Аргентина), актриса, танцовщица Хисела Галеасси (Аргентина), музыкант Лучано Басси (Аргентина) и директор Арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова .

О региональной программе и участниках фестиваля, площадках и датах проведения мероприятий расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина генеральный директор Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова Карина Цатурова хореограф, танцор, руководитель Компании Хермана Корнехо Херман Корнехо (Аргентина), актриса, танцовщица Хисела Галеасси (Аргентина), музыкант Лучано Басси (Аргентина) и директор Арт-холдинга «Ангажемент» Татьяна Самойлова В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой бизнес-премии для женщин «Деловой престиж». О целях и задачах премии, номинациях, количестве участниц, критериях оценки, а также об укреплении позиций женщин в общественно-политической жизни страны расскажут министр экономического развития Челябинской области, член экспертного совета при Комитете Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Наталья Лугачева, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, председатель Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Чемезова и организатор премии «Деловой престиж» Мария Окулова.

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