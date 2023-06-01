1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

1 июня, четверг

В 09:20 на площадке Hyatt Regency Yekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал Emerald) состоится пресс-подход, посвященный открытию Европейско-Азиатского правового конгресса. Участники пресс-подхода: Константин Корсик, президент Федеральной нотариальной палаты РФ; Владимир Бублик, ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева, президент ассоциации юридического образования; Юрий Зеленов, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области; Марк Энтин, заведующий кафедрой интеграционного права и прав человека МГИМО МИД России, почётный доктор наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, председатель правления АЕВИС; Екатерина Ильгова, ректор Саратовской государственной юридической академии. В 10:00 начнется программа Европейско-Азиатского правового конгресса, 10:00-10:15 – открытие XVI сессии конгресса; 10:15-12:00 – пленарная дискуссия «Баланс интересов в праве». В 12:00 состоится пресс-конференция, посвященная итогам первого года работы консорциума «Европейско-Азиатский правовой университет». Участники пресс-коференции расскажут, как внедрение новой системы высшего образования влияет на работу юридических вузов, что предпринимается для подготовки юристов, работающих в современном международном юридическом пространстве, какие совместные образовательные программы разрабатывают вузы Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана, России.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 на территории областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32) пройдут мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей. Для пациентов больницы на детской площадке будет работать «Городок мастер-классов», сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области совместно с солистами ансамбля песни и пляски развернут импровизированную сцену под окнами больницы. В программе также выступят участники сборной команды Екатеринбурга по ушу-таолу. Для СМИ запланирована презентация текущего этапа строительства пансионата для детей с онкопатологиями, который станет подарком меценатов к 300-летию Екатеринбурга.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Международному дню защиты детей. О мерах поддержки семей и видах пособий, выплачиваемых Фондом пенсионного и социального страхования, готовности оздоровительных лагерей к летнему сезону, а также о профилактике детского травматизма расскажут управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова и начальник отдела дополнительного образования, летнего отдыха и сопровождения одаренных детей Министерства образования и молодежной политики Свердловской области Сергей Карсканов.

В 11:30 состоится открытие легкоатлетического стадиона спортивно-оздоровительного комплекса «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48). Планируется, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Также будут презентованы обновленные помещения спортивно-оздоровительного комплекса – бассейн, спортивный павильон, ледовая арена.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля «Казаки Урала» в Свердловской области. О программе фестиваля, участниках и запланированных активностях расскажут атаман, организатор фестиваля и основатель казачьего острога «Арамильская слобода» Василий Стародубцев, заместитель атамана Оренбургского войскового казачьего общества Всеволод Митченко, организатор фестиваля и директор парка «Арамильская слобода» Анастасия Климина и координатор фестиваля Анастасия Пономарева. Семейный фестиваль «Казаки Урала» пройдет 3 июня в парке «Арамильская слобода» под Екатеринбургом.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание общественной палаты города. Собравшиеся обсудят выполнение бюджета на 2023 год, подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга и присвоение одной из улиц наименования «Петровский проспект».

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