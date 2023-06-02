2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июня, пятница

В 07:45 перед храмом-памятником на Крови (верхняя площадка) состоится встреча ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца из Троице-Сергиевой лавры. Затем будет совершена божественная литургия, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В 09:15 от здания Управления автомобильных дорог Свердловской области (ул. Луначарского, 203) стартует пресс-тур «Контроль качества дорожного ремонта». Первый заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области – главный инженер Владимир Оглоблин проинспектирует ход работ на участке от 87-го до 94-го км автомобильной дороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов на территории Невьянского городского округа, который ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники сделают отбор кернов, асфальтобетонной смеси с укладки и проведут другие замеры. Руководители Управления автодорог расскажут, как осуществляется контроль качества работ. Также на 93-м км трассы ведется укладка асфальтобетонного покрытия.

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу купального сезона в регионе. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в этом и прошлом годах, требованиях безопасности к пляжам, предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, а также о прогнозе погоды на ближайшие недели расскажут заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 11:00 в пяти городах области (Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Первоуральске) состоится запуск брендированного общественного транспорта в рамках информационно-коммуникационной кампании «Пройди диспансеризацию. Сейчас самое время!». Среди пассажиров состоится розыгрыш билетов в ВИП-ложу на большой рок-фестиваль «Кардиограмма». В Екатеринбурге мероприятия пройдут в Южном трамвайном депо (ул. Фрунзе, 35). Программа включает брифинг с участием заместителя министра здравоохранения Свердловской области Екатерины Ютяевой и главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная bтогам проекта «Большую музыку в малые города» в Свердловской области. Об основных итогах и городах – участниках проекта в регионе, а также о гастрольной программе Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, заслуженный артист России, президент фонда поддержки проектов в области культуры «Мост искусств» Виктор Ямпольский, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, и. о. ректора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Валерий Шкарупа, проректор по научной работе Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, кандидат искусствоведения Галина Денисова и директор Детской школы искусств Новоуральского городского округа Никита Мерзлов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная разднованию 80-летия Уральского государственного академического русского народного хора и подготовке к гастрольному туру. Об истории и творческих планах коллектива, программе и особенностях гастрольного тура в городах Северо-Западного федерального округа расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, заместитель генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт» Светлана Кондратьева, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина, заслуженный работник культуры РФ Марина Боровкова и художественный руководитель Уральского государственного академического русского народного хора Николай Зайцев.

В 15:00 на стадионе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48) состоится открытие межрегиональных соревнований по легкой атлетике: «Чемпионат Уральского федерального округа среди мужчин и женщин» и «Первенство Уральского федерального округа среди юниоров и юниорок до 23 лет». В торжественной церемонии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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