5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июня, понедельник

В 09:00 в Октябрьском таможенном терминале (ул. Бахчиванджи, 2в, заезд с Речного переулка) начнется пресс-тур «3 фуры черешни, вишни и персиков проходят таможенный контроль». В программе пресс-тура: работа таможенников при закрытии таможенного транзита прибывающих в регион автомобилей с овощами и фруктами; проверка свежих фрукты и ягоды до того, как они попадают на прилавки магазинов; демонстрация порядка действия при оформлении скоропортящейся продукции. Будут даны комментарии: представителя Екатеринбургской таможни; представителя Россельхознадзора по Свердловской области; представителя склада временного хранения, где осуществляется государственный контроль.

В 09:30 в Екатеринбурге стартует акция «Стоп наркотики» (сбор СМИ по адресу: ул. Старых Большевиков, 84, корпус 5, 1-й подъезд). Представители прокуратуры и департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области произведут осмотр фасадов многоквартирных домов на предмет наличия на них надписей, направленных на оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В акции примут участие помощник прокурора города Екатеринбурга Ирина Габдулова; главный специалист отдела организации жилищного надзора департамента Мария Смагина; представитель ООО УКЖКХ Орджоникидзевского района города Екатеринбурга Игорь Сигов. В случае обнаружения вышеуказанных надписей они будут сразу удалены сотрудниками организации, осуществляющей управление многоквартирным домом.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного реконструкции парка им. Энгельса. Председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова расскажет о задачах реконструкции, некоторых особенностях проекта и ответит на вопросы журналистов.

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