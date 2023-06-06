6 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июня, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят отчет минфина об исполнении областного бюджета за 2022 год и другие вопросы.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты обсудят исполнение бюджета, а также ряд других вопросов.

В 12:00 на площадке у Храма на Крови начнутся пушкинские чтения, мероприятие посвящено дню рождения поэта. Стихи Александра Пушкина прочитают политики, священники, артисты, спортсмены, ветераны боевых действий, врачи, педагоги и многие другие.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»