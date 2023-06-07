7 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

7 июня, среда

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Участники заседания посетят Дворец водных видов спорта (Деревня Универсиады, микрорайон Новокольцовский); Центр художественной и эстетической гимнастики (ул. Лучистая, стр. 16); спорткомплекс «Калининец» (ул. Краснофлотцев, 48).

В 10:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) отправится пресс-тур, сопровождающий мэра Алексея Орлова в объезде города. Градоначальник проконтролирует строительство школы № 40 (ул. Мичурина, 181), а также посетит парк «Южный», где будут представлены планы по развитию общественного пространства.

В 12:30 в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится пресс-подход, посвященный старту работы XV Уральского конгресса по здоровому образу жизни. В пресс-подходе примут участие руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Дмитрий Козловских; заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов.

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