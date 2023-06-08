8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

8 июня, четверг

В 09:25 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнется пресс-подход, открывающий V форум «Экспортный марафон». Участники пресс-подхода: заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев и профессора бизнес-практики «Сколково» Игорь Гундобин. С 10:00 до 18:30 пройдет деловая программа форума, ознакомиться с которой можно на сайте марафона. На форуме соберутся профессионалы экспорта, авторитетные эксперты в области ВЭД, представители банков и власти.

В 09:45 в главном учебном корпусе РГППУ (Екатеринбург, ул. Машиностроителей, стр. 11) начнется форум «Знание.Учитель», организатор – Российское общество «Знание». Форум откроет лекция олимпийского чемпиона по фигурному катанию Алексея Ягудина, который расскажет студентам о роли педагога и наставника в жизни чемпиона, о личной эффективности и мотивации в преодолении трудностей. Также перед аудиторией выступят учитель года – 2016 Андрей Федотов, сооснователь и креативный директор гимназии № 210 «Корифей» Мария Калужская и другие эксперты. Спикеры объяснят, для чего преподавателям развивать личный бренд и как выстраивать современные подходы в образовании.

В 10:45 на Октябрьской площади состоится вручение ключей от лесопатрульных автомобилей сотрудникам лесничеств. Планируется участие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова.

В 11:00 в отеле «Вознесенский» (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 52) состоится подведение итогов и «выпускной» проекта по социальной адаптации и профессиональной ориентации воспитанников детских социальных учреждений Екатеринбурга, реализованного ретейлером «Магнит» при поддержке министерства социальной политики и министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Ожидается участие первого замминистра соцполитики региона Евгения Шаповалова и заместителя министра АПК Светланы Тереховой.

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