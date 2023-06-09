9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

9 июня, пятница

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетят площадку строительства будущего кампуса Уральского федерального университета на Кольцовском тракте. Автобус для представителей аккредитованных СМИ отправится от резиденции губернатора (ул. Горького, 21/23) в 9:00.

В 15:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится паблик-ток. Об июньском нашествии бабочек, о водоемах Среднего Урала, где разрешено и запрещено купаться, расскажут начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер; заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев; доцент кафедры биологии, химии, экологии, кандидат биологических наук Алексей Данилов.

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