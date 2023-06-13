13 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

13 июня, вторник

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Х Международного фестиваля EverJazz в Свердловской области. О программе, участниках и хедлайнерах фестиваля этого года, мастер-классах и развитии джазового искусства в России расскажут генеральный директор и сопродюсер джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щентикова, проектные менеджеры джаз-клуба и фестиваля EverJazz Анастасия Пушина и Всеволод Маукин. Международный фестиваль EverJazz пройдет 17 июня на базе отдыха «Иволга»

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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