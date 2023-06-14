14 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июня, среда

В 10:00 на Областной станции переливания крови (ул. Пальмиро Тольятти, 8) пройдет торжественная церемония награждения почетных доноров крови. В мероприятии примут участие главный врач Областной станции переливания крови Александр Орлов, заведующая отделом заготовки донорской крови и ее компонентов Елена Таскаева, заместитель главного врача по организационно-методической работе, главный внештатный трансфузиолог Свердловской области и УрФО Наталья Попкова, доноры крови.

В 10:00 в отделении трансфузиологии Областной детской клинической больницы (ул. Серафимы Дерябиной, 32) в рамках празднования Международного дня донора состоится запуск социального проекта по развитию безвозмездного донорства крови «Я – донор!». Для координации и создания единого реестра доноров с 13 июня начал работу сайт проекта, разработана линейка сувениров в память о каждой сдаче крови, предусмотрена удобная система навигации, чтобы все желающие могли легко найти нужное отделение станции переливания крови. Проект реализуется благодаря поддержке благотворительного фонда «Дети России» (основан УГМК).

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

С 10:00 до 17:00 в Екатеринбурге в гостинице «Октябрьская» (ул. Софьи Ковалевской, 17, конференц-зал) пройдет заседание научно-методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа. Планируется участие заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, начальника управления государственной политики и нормативно-правового регулирования Федерального архивного агентства Александра Грошева, начальника управления архивами Свердловской области, председателя научно-методического совета архивных учреждений Уральского федерального округа Романа Тараборина, руководителей всех архивных ведомств УрФО.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную новым подходам к реабилитации больных после инфарктов и инсультов в Свердловской области. Новые методы восстановления пациентов после инфарктов и инсультов используют свердловские медики: почему важна ранняя реабилитация? Где в Свердловской области можно пройти восстановительное лечение по полису ОМС? Как будет развиваться доступность реабилитации в регионе? На эти и другие вопросы ответят: Елена Пинчук, главный реабилитолог Свердловской области; Дмитрий Третьяков, заместитель директора ТФОМС Свердловской области по медико-экспертной работе; Ирена Базите, главный врач Областной специализированной больницы медицинской реабилитации «Липовка». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов учебного года и результатам проекта «Верный отличник» в Свердловской области. Об итогах учебного года в Свердловской области, денежных грантах для школ региона, влиянии проекта на успеваемость школьников, а также о проведении городского детского фестиваля «Верный отличник» расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, директор Уральского филиала торговой сети «Верный» Алексей Габидулин и начальник PR-отдела сети магазинов «Верный» Олеся Лаптева.

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению праздника Белого цветка в год 300-летия Екатеринбурга. Об истории, традициях, а также о программе возрожденного праздника благотворительности и милосердия расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, сопредседатель оргкомитета праздника Белого цветка в Екатеринбурге, председатель Свердловского регионального отделения Российского Красного Креста Ирина Левина, исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шатских, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии, координатор праздника Белого цветка Анжела Тамбова и координатор благотворительного фестиваля «Дни Белого цветка» Православной службы милосердия Наталья Заякина. Благотворительный праздник Белого цветка пройдет в Екатеринбурге 18 июня на нескольких площадках: на площади у Храма на Крови, в сквере у памятника святым князьям Петру и Февронии, а также в парке Литературного квартала.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам весеннего пожароопасного сезона в Уральском федеральном округе. Об объемах уничтоженного лесного массива, сумме ущерба, профилактических противопожарных мероприятиях, а также о прогнозе погоды на летний период расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, начальник Департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков и главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 15:00 на площадке «Уктус» АО ОЭЗ «Титановая долина» состоится заседание Координационного совета Екатеринбургской городской агломерации. В нем примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Запланировано подписание документов о создании Ассоциации муниципальных образований «Екатеринбургская городская агломерация», обсуждение перспектив ее развития и представление Генерального плана Екатеринбурга на период до 2045 года.

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