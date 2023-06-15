15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15 июня, четверг

В 09:00 в рамках профориентационной подготовки в компании «Сима-Ленд» пройдет экскурсия для детей из семей, пострадавших при пожаре в поселке Сосьва (ул. Черняховского, строение 86, офис 44). Дети примут участие в утренних активностях компании. Далее, при поддержке Фонда святой Екатерины, для них пройдет экскурсия на открытую смотровую площадку, расположенную в бизнес-центре «Высоцкий».

В 09:30 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура «Работа для школьников на лето». В программе мероприятия – посещение трех парков, где трудятся ребята, можно будет пообщаться с ними и с их кураторами.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике и постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Сысертском районном суде продолжатся прения по уголовному делу бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева. Выступит адвокат подсудимого Сергей Колосовский. Затем суд удалится на совещание.

В 11:15 в гордуме Екатеринбурга (Большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню медицинского работника. О работе и заслугах свердловских врачей в 2022 году, самых сложных случаях из практики, а также о вручении премии «Медицинский олимп» расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Левит, директор Союза медицинского сообщества «Медицинская палата Свердловской области» Галина Коновалова, заведующая отделом организации экстренной медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Елена Медведева и заведующая отделением неотложной кардиологии Свердловской областной клинической больницы № 1 Юлия Шилко.

В 12:00 состоится подписание трехсторонних соглашений о реализации проекта «Органный концертный зал» между Министерством культуры Свердловской области, Свердловской государственной академической филармонией и руководством семи муниципалитетов. Мероприятие пройдет в камерном зале филармонии (ул. Карла Либкнехта, 38а). Подписание соглашения предполагает организацию концертных программ с участием «гастрольного» цифрового органа филармонии. Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, министра культуры Светланы Учайкиной.

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