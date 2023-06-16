16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июня, пятница

В 08:30 на площадке ЖК «Нагорный» (ул. Татищева, 18) состоятся региональный этап национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2023» и областной этап конкурса «Славим человека труда!». Мероприятие посетят министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов и координатор Национального объединения строителей по УрФО Юрий Десятков. После торжественного открытия состоится пресс-подход.

В 09:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного театрального фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays». О проведении и целях фестиваля «Коляда-Plays», театральных работах, количестве поданных заявок и географии участников, составе жюри и отборе победителей расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина и директор, художественный руководитель «Коляда-Театра», президент фестиваля Николай Коляда. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 20 по 30 июня на сцене «Коляда-Театра», Камерного театра, Свердловской государственной детской филармонии, театра балета «Щелкунчик», Свердловского театра музыкальной комедии, театра кукол и учебного театра ЕГТИ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам учебного года и результатам проекта «Верный отличник» в Свердловской области. Об итогах учебного года в Свердловской области, денежных грантах для школ региона, влиянии проекта на успеваемость школьников, а также о проведении городского детского фестиваля «Верный отличник» расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Островская, директор Уральского филиала торговой сети «Верный» Алексей Габидулин и начальник PR-отдела сети магазинов «Верный» Олеся Лаптева.

В 12:00 в техникуме индустрии и питания «Кулинар» (ул. Луначарского, 128) состоится фестиваль белорусской кухни в рамках фестиваля белорусских товаров, приуроченного к выставке «Иннопром-2023». Студенты техникума индустрии и питания «Кулинар» продемонстрируют особенности приготовления блюд белорусской кухни, расскажут о традициях и культуре питания Белоруссии.

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