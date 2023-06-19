19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июня, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную старту приемной кампании в уральских вузах. Уральские вузы расширяют направления подготовки под запросы работодателей: какие новые профили и программы появятся в учебном году 2023/2024? Как изменились правила приема в вузы? Как внедрение единых сроков зачисления влияет на шансы абитуриента поступить в вуз? На эти другие вопросы ответят: Елена Авраменко, заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета; Ирина Мартьянова, начальник управления по приему и довузовской подготовке Уральского государственного экономического университета; Анастасия Суетина, начальник управления профориентации, довузовского образования и набора студентов Уральского государственного горного университета. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в Музее истории Екатеринбурга состоится паблик-ток, посвященный планам по преобразованию района Сортировка. О проблемах и планах по развитию территории, репутации района, повышении безопасности и привлекательности Сортировки для жителей города расскажут начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, глава администрации Железнодорожного района Екатеринбурга Виталий Першин, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов Михаил Хорьков, исполнительный директор «Брусники» Наталия Лушникова, вице-президент Группы «Эталон» по региону Урал Андрей Ермишкин и руководитель проектного бюро R1.Lab Евгений Волков. Модераторы: руководитель пресс-центра Уральского регионального информационного центра ТАСС Любовь Букреева, урбанист, экономический обозреватель Сергей Ермак.

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