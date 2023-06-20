20 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

20 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о проделанной за 2022 год работе перед депутатами выступит глава города Алексей Орлов.

В 11:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» в гибридном формате состоится подписание соглашения между УрФУ и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» об открытии в Екатеринбурге центра по отбору волонтеров на первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов и проректор по воспитательной работе УрФУ Дмитрий Лоевский в прямом эфире подпишут соглашение об открытии в Екатеринбурге ресурсного центра по отбору волонтеров на первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта «Игры будущего-2024», расскажут о совместных планах работы и особенностях проведения соревнований. «Игры будущего» пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани.

В 11:30 в городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга (ул. Волгоградская, 189, нейрохирургический корпус) состоится открытая операция с использованием нового роботизированного операционного микроскопа, не имеющего аналогов в регионе. После операции запланирован пресс-подход с участием главного внештатного нейрохирурга минздрава Свердловской области и минздрава РФ в Уральском федеральном округе, заместителя главного врача ГКБ № 40 по нейрохирургии Владимира Колотвинова.

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