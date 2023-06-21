21 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

21 июня, среда

В 10:00 в Свердловском областном медицинском колледже (Сиреневый бульвар, 6, учебный корпус 2) стартует завершающий этап соревнований по профессиональному мастерству среди фельдшерских бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. По легенде, в ходе учений будет проводиться эвакуация и оказание экстренной медицинской помощи зрителям и участникам соревнований в спортивном центре, где сработало взрывное устройство.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную развитию бизнес-сотрудничества Свердловской области и Ирана. Свердловские предприятия налаживают деловые контакты с партнерами из Ирана: каких договоренностей удалось достичь в ходе бизнес-миссии? Какие проекты будут реализованы? В каких сферах Свердловская область намерена развивать партнерство с предприятиями Ирана? На эти и другие вопросы ответят: Василий Козлов, заместитель губернатора Свердловской области; Павел Камнев, участник бизнес-миссии, руководитель коммерческого отдела компании по производству роботизированной техники «Лаборатория будущего»; Мария Поздеева, участник бизнес-миссии, исполнительный директор компании по производству медицинского оборудования «Аспект Медикал». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению промежуточных итогов сезона активности клещей в Свердловской области. Об уровне заболеваемости клещевыми инфекциями среди детей и взрослых в регионе, последствиях укусов клещей при отсутствии прививки, а также о противопоказаниях и правилах вакцинации расскажут начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Скрябина и заведующая первым неврологическим отделением ГКБ № 33, руководитель Городского центра лечения клещевых инфекций, к.м.н Марина Топоркова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге в первой половине 2023 года. О ходе реализации программы в Екатеринбурге в 2023 году, количестве аварийного и ветхого жилья, планах по развитию проекта до конца года расскажет заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню кинолога. Об особенностях работы кинологических служб Свердловской области, обучении, практике и трудоустройстве будущих кинологов, а также о задачах, которые ежедневно выполняют служебные собаки, расскажут руководитель екатеринбургского спортивно-технического центра служебного собаководства ДОСААФ России Яна Сикорская и кинолог военно-охотничьего общества, эксперт РОРС по легавым собакам Наталья Иванина.

В 21:00 на стадионе «Екатеринбург Арена» (Репина, 5, вход через гейт № 5.) начнется мемориальная гражданская акция «Свеча памяти», посвященная 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия будет работать тематическая выставка, одним из экспонатов которой станет восстановленный броневик 1943 года. Кроме того, родственникам геройски павшего на полях Великой Отечественной войны Виктора Терентьевича Каминова будут переданы его документы, обнаруженные поисковиками из ассоциации патриотических отрядов «Возвращение». Сбор участников в 21:00, старт акции – в 22:00.

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