22 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

22 июня, четверг

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная первому выпуску артистов балета Уральского хореографического колледжа. О сохранении и развитии традиций русского классического балета, особенностях профессионального хореографического образования на Урале, трудоустройстве выпускников и запланированном отчетном концерте на сцене театра «Урал Опера Балет» расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Уральского хореографического колледжа Ирина Соловьева и художественный руководитель Уральского хореографического колледжа, заслуженный деятель искусств России Надежда Малыгина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту образовательной программы Уральского межрегионального научно-образовательного центра для магистрантов. О предпосылках создания программы, ее возможностях для развития региональной экономики и обеспечения технологического суверенитета российской промышленности, роли индустриальных партнеров в процессе обучения студентов расскажут помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО Евгений Гурарий, директор по развитию Уральского межрегионального научно-образовательного центра Игорь Манжуров и первый проректор по экономике и стратегическому развитию Уральского федерального университета Даниил Сандлер.

В 11:00 в Екатеринбурге с открытия стелы «Город трудовой доблести» у ККТ «Космос» стартует III Всероссийский форум городов трудовой доблести «Рубежи Победы». В столицу Урала прибудут представители 52 городов со всей России. Участие в работе форума примут эксперты Российского военно-исторического общества, руководители и активисты патриотических движений, специалисты образовательных организаций и учреждений культуры. В 12:00 начнется пленарное заседание форума «Города трудовой доблести: мобилизация как фактор победы» (ККТ «Космос», ул. Дзержинского, 2). На заседании ожидаются: полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев; губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев; председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина; глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 11:30 на Октябрьской площади будет организована историческая реконструкция «Эвакогоспиталь времен Великой Отечественной войны». Выставка-экспозиция является проектом Свердловского областного медицинского колледжа и Музея истории медицины. Посетители увидят, как выглядел операционный блок эвакогоспиталя военного времени. Волонтеры-экскурсоводы в аутентичной форме военных лет расскажут об устройстве тылового госпиталя, операциях, проведенных медиками. Студенты медколледжа инсценируют происходящие в эвакогоспитале события: «история раненого бойца», «госпитальная палата», «операционный блок с проведением операции», «чтение писем раненым солдатам».

В 11:30 в Екатеринбурге состоится патриотическая акция «Во имя жизни», приуроченная ко Дню памяти и скорби. Мероприятие пройдет в березовой аллее у Свердловского государственного академического театра драмы (ул. Октябрьская площадь, 2). В рамках акции участники прикрепят к ветвям деревьев 1418 колокольчиков – по числу дней Великой Отечественной войны. Также состоится торжественный спуск на воду венка и цветов.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу фильмов – призеров кинофестиваля о правах человека «Сталкер» в Екатеринбурге. О количестве и географии участников, программе, культурной и социальной значимости фестиваля, а также о тематике работ призеров расскажут первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, директор Гильдии кинорежиссеров России, продюсер фестиваля «Сталкер» Игорь Степанов, ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков и кинорежиссер Альфия Хабибуллина.

В 14:00 состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе (Московский тракт, 2). В День памяти и скорби в мероприятии примут участие представители ветеранских организаций, члены правительства Свердловской области, депутаты Законодательного собрания Свердловской области, члены региональной Общественной палаты, представители дипломатического корпуса, администраций районов города Екатеринбурга и молодежных организаций. В 14:15 участники церемонии присоединятся ко Всероссийской минуте молчания.

В 14:00 откроется выставка архивных документов, фотографий и этнографических предметов «Я/Мы с Урала», посвящённая 300-летию основания Екатеринбурга. Экспозиция размещена в выставочном зале Центра традиционной народной культуры Среднего Урала (Екатеринбург, ул. Чапаева, 10). В день открытия для гостей будет проведена авторская экскурсия от специалистов Государственного архива административных органов Свердловской области.

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