23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23 июня, пятница

В 10:30 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62) состоится пресс-подход, посвященный второму этапу Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель министра труда и социальной зашиты Российской Федерации Елена Мухтиярова, заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов и директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

В 11:30 в ТАСС (Екатеринбург) состоится региональная сессия онлайн-марафона «Люди важнее технологий: как конкурировать за молодежь и выиграть» в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии примут участие заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова; генеральный директор ВНИИ труда Министерства труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин; директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов; заместитель директора по персоналу АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» Ирина Артамонова; руководитель направления развития резерва топ-менеджеров группы ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Константин Клинов; руководитель программы развития промышленного туризма АСИ Ольга Шандуренко и заведующая отделом по воспитательной работе Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледж Дарья Тонкушина. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2а) состоится торжественное открытие фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Ожидается, что в церемонии открытия министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и международный гроссмейстер, чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин. В рамках фестиваля пройдут Всероссийские соревнования по быстрым шахматам среди мальчиков и девочек в трех возрастных категориях до 13 лет, а также среди юношей и девушек до 15 лет, «Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева» и турнир по шахматам в формате Pro-Am.

В 12:00 в морской школе ДОСААФ (Малый Конный полуостров, 15) состоится торжественная передача детской парусной флотилии Свердловской региональной общественной организации «Каравелла» реплики исторического судна – ботика Петра I от екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества. Судно построено на верфи исторического судостроительного клуба «Полярный Одиссей» в Петрозаводске к 300-летию Екатеринбурга.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС (Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная проведению международного музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Евгений Горенбург, директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), эксперт фестиваля, музыковед Эльвира Архангельская, фронтмен группы Billy's Band Билли Новик, фолк-музыкант Тарун Дхами (Индия) и пресс-секретарь оператора сотовой связи «Мотив» Надежда Агапова расскажут об особенностях фестиваля в год 300-летия Екатеринбурга, представят программу выступлений, поделятся ожиданиями о предстоящем мероприятии. Трансляция пресс-конференции будет доступна в группе пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте». На площадке пресс-центра будет организована аккредитация представителей СМИ на фестиваль. Бейдж можно получить с 13:00 до 15:00 по адресу: пр. Ленина, 50б, БЦ «Континент», 2 этаж.

В 15:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков примет участие в открытии окружного хакатона по строительству, который пройдет в рамках проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». В ходе этих состязаний участникам предстоит решить задачи на основе методов машинного обучения и искусственного интеллекта от кадрового центра Минстроя России, Департамента строительства Москвы, ФАУ «Главгосэкспертиза России», компания «Самолет» и АО «Нетрис».

В 17:00 во дворике Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) (ул. Антона Валека, 25) состоится официальное открытие IX фестиваля «Уральская ночь музыки». Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова и министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной.

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