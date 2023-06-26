26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июня, понедельник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской таможни в первом полугодии 2023 года. Об изменениях в сфере таможенного законодательства, количестве уголовных дел, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, ответственности за контрабанду, а также о том, как не нарушить закон, привозя сувениры из-за рубежа, расскажут и. о. заместителя начальника Уральской оперативной таможни Сергей Веретенников, и. о. начальника отделения контроля соблюдения законности Уральской оперативной таможни Михаил Алпеев.

В 12:00 в Екатеринбурге, на Плотинке (ул. Горького, 17/1) начнется пресс-тур, на котором представители Свердловской киностудии презентуют новый туристический маршрут «Город как съемочная площадка».

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению в Екатеринбурге VII Международного симпозиума по региональной экономике «Города нового времени: система GLASS». О целях и задачах симпозиума, роли агломерации Свердловской области в формировании «сухого порта» и Северного морского пути, инструментах развития малых и средних городов Среднего Урала расскажут министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков, директор Института экономики УрО РАН д. э. н. Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН, к. э. н. Арина Суворова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в Свердловской области. О наркологической ситуации в регионе, способах лечения зависимости и мерах профилактики, а также о борьбе с пропагандой и рекламой наркотиков в интернете расскажут заместитель начальника отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Андрей Мильчаков, главный внештатный специалист-психиатр-нарколог Уральского федерального округа, главный врач областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

В 16:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) пройдет пресс-конференция, посвященная Кубку главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. Спикеры: глава Екатеринбурга Алексей Орлов, директор компании «Первостроитель» Виктор Иванисенко, председатель Федерации бильярдного спорта Свердловской области Петр Шумков, двукратный чемпион мира по бильярду Владислав Осьминин.

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