27 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

27 июня, вторник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию экспертной деятельности в Свердловской области и присуждению премии «Золотой Меркурий» Уральской торгово-промышленной палате (УТПП). О развитии и роли экспертной деятельности в Свердловской области, экспертной поддержке уральских промышленников в период санкционного давления, в частности о помощи в контроле качества при поставках оборудования, а также о задачах и преимуществах премии «Золотой Меркурий» расскажет президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 13:00 в Каменске-Уральском состоится открытие центра прогресса бокса «Витязь» (ул. Кутузова, 23). Это первый из спортивных комплексов, которые планируется создать в пяти муниципалитетах (Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Красноуфимск, Серов, Талица) – для любителей спорта всех возрастов и квалификаций. Планируется, что участие в открытии примет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В день официального открытия спортивного объекта также будет дан старт Чемпионату Уральского федерального округа по боксу «Битва Урала».

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