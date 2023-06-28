28 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

28 июня, среда

В 10:00 на площадке Уральского государственного экономического университета (ул. 8 Марта, д. 62) начнется семинар проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации», организованный Федеральным агентством по делам национальностей и МГУ имени М.В. Ломоносова. В 10:30 запланирован пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Василия Козлова и профессора, заведующего кафедрой управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова Александра Полунова. В программе – лекции профессоров МГУ о природе этнополитических и этноконфессиональных конфликтов, взаимодействии органов власти разных уровней в процессе реализации национальной политики, лучших муниципальных практиках.

В 11:00 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, центральный вход) отправится пресс-тур на площадку изготовления капсулы времени, которая будет заложена для потомков в год 300-летия Екатеринбурга. Участники мероприятия увидят сам саркофаг, а также процесс нанесения на него логотипов 300-летия и смогут узнать, из чего и как он изготовлен, а также о технических характеристиках и особенностях капсулы.

В 11:00 в Екатеринбурге в центре «Социо» (ул. Малышева, 6) стартует межрегиональный форум «Бизнес от сердца. В ритме будущего. Cезон I», приуроченный к празднованию Международного дня социального бизнеса. Ожидается, что во встрече примет участие замминистра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Тиханов. В 11:00 – торжественное открытие форума, поздравление социальных предпринимателей с получением этого статуса от Министерства инвестиций и развития Свердловской области; в 11:30 – круглый стол: «О кадрах, рынках сбыта и продвижении социальных предприятий»; в 12:30 – «Нескучная конфа»: обсуждение актуальных вопросы поддержки и продвижения социальных предпринимателей, межсекторного взаимодействия; в 14:00 – «Батл: битва регионов» на тему «Социальный предприниматель: добро или расчет».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению музыкального фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге. О необычных и новых площадках, географии участников, программе фестиваля и перспективах реализации проекта в регионе расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков и директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский. Музыкальный фестиваль «Безумные дни» пройдет с 30 июня по 2 июля на 9 площадках Екатеринбурга и Первоуральска.

В 12:00 в Екатеринбурге в магазине «Читай-город» (ул. Вайнера, 12) состоится открытие комикс-шопа «Читай-Город-Буквоед» в формате «магазин внутри магазина». Подробнее о запуске расскажут: Александра Кузьмина – директор по категорийному менеджменту сети книжных магазинов «Читай-город»; Светлана Цепилова – директор магазина «Читай-город» в Екатеринбурге, куратор открытия комикс-шопа; Ольга Олюшина – руководитель отдела по связям с общественностью сети книжных магазинов «Читай-город»; Алексей Горбут – художник-комиксист, художник комиксов Bubble «Вор Теней», «Майор Гром: 1939» и др.; Сергей Сивопляс – руководитель фестиваля гик-культуры «ГикКон», подкастер, журналист, преподаватель УрФУ. Специальный гость: Валерий Шабашов – книжный эксперт, блогер, автор одного из ведущих в России телеграм-каналов «Books & Reviews».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»