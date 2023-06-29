29 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

29 июня, четверг

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную охране объектов, квартир и имущества граждан в Свердловской области. Эксперты фиксируют снижение числа квартирных краж в последние годы в Свердловской области: какие технологические средства защиты помогают контролировать ситуацию? Как обезопасить свое жилье и имущество от злоумышленников в летний сезон? На эти и другие вопросы ответят: Дмитрий Семёнов, начальник отдела организации внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности Управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Екатеринбургу; Александр Гулёмин, оперуполномоченный по особо важным делам Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 начнется пресс-тур на реконструкцию тепломагистрали М 28 по ул. Татищева (перекресток ул. Татищева и Токарей) в Екатеринбурге. На вопросы ответят Сергей Исаев, заместитель начальника района тепловых сетей № 3 Екатеринбургской теплосетевой компании и представители подрядной организации.

В 13:00 в конференц-зале министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 415) министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов и министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков откроют семинар для арендаторов лесных участков по обучению работе с сервисом «Лесопользование Свердловской области».

В 15:30 заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ознакомится с результатами реконструкции Хладокомбината № 3 (Екатеринбург, ул. Ангарская, 75). В ходе визита гости посетят обновленный компрессорный цех, а также цеха, где производится и упаковывается мороженое.

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