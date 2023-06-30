30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июня, пятница

В 09:00 митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершит освящение первого камня в строительстве воинского храма во имя святого Благоверного Великого князя Андрея Боголюбского. Храм возводится в память о погибших в зоне СВО на территории воинского соединения радиационной химической и биологической защиты.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю уральского кино «Ойка» и проведению анимационного кампуса в Екатеринбурге в конце сентября нынешнего года. О приеме заявок и географии участников, экспертах, программе анимационного кампуса, а также о планах по масштабированию проекта расскажут создатель фестиваля «Ойка» Артем Белоусов, продюсер фестиваля Александра Долгошеина и куратор кинокампуса, художник, режиссер-мультипликатор, сценарист, победитель национальной анимационной премии «Икар» Галина Голубева.

В 13:00 в саду Вайнера состоится открытие фестиваля «Безумные дни» для журналистов. Для представителей прессы на стеклянной арфе сыграет Александр Лемешев – действительный член международной ассоциации стеклянной музыки Glass Music International и один из ведущих музыкантов мира, владеющих этим необычным инструментом. Также перед журналистами выступит Российский квартет саксофонистов.

В 16:40 на стадионе «Калининец» состоится церемония открытия первенства России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет. Соревнования будут проходить в течение трех дней.

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