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Понедельник, 3 июля 2023, 07:17 мск

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3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июля, понедельник

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области и празднованию Дня работников ГИБДД. Об основных результатах работы Госавтоинспекции Свердловской области в первом полугодии 2023 года, статистике правонарушений и аварийности, в том числе с участием детей, профилактике ДТП, а также о запланированных праздничных мероприятиях расскажет начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Спиридонов.

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