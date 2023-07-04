4 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июля, вторник

В 09:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке уральских спортсменов к ралли- рейду «Шелковый путь». О подготовке к соревнованиям, сконструированном гоночном автомобиле из композитных материалов, на котором уральские спортсмены примут участие в ралли, ожиданиях от марафона расскажут пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России Антон Власюк. Международное ралли «Шелковый путь» состоится 7-15 июля по маршруту Казань – Москва. Общая дистанция гонки составит 5230 километров, из них 2350 километров – скоростные спецучастки.

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится очередное пленарное заседание. Депутаты рассмотрят изменения в бюджет 2023 года и другие вопросы.

В 10:00 на автодроме в Верхней Пышме (ул. Петрова, 59а) начнутся мероприятия регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России 2023». Мероприятие пройдёт на автодроме в Верхней Пышме. В 12:00 состоится торжественное открытие – практическую часть конкурса откроет заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев. Конкурс пройдет в два тура. В первом участников проверят на знание правил дорожного движения. Затем состоится практический этап. Участники сразятся в скоростном маневрировании, продемонстрируют навыки правильной установки детского кресла. Затем пройдет конкурс на плавность вождения. Водители должны на время выполнить основные элементы на автодроме со стаканом воды на крыше автомобиля, не расплескав его содержимое.

В 10:30 в Ельцин-центре (ул. Б. Ельцина, 3, медиазал 3 этаж) писатель и правовед, депутат ГД РФ Павел Крашенинников презентует свою новую книгу «Сумерки Империи. Российское государство и право на рубеже веков» и вручит дипломы выпускникам Уральского филиала Исследовательского центр частного права имени С. С. Алексеева при президенте Российской Федерации.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная работе первого женского клуба при центрах занятости населения в Екатеринбурге. Об основных задачах клуба, целевой аудитории, запланированных мероприятиях и результатах по итогам первого месяца работы, а также о планах по открытию клубов в других городах региона расскажут заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Ирина Мун.

В 13:30 состоится открытие проекта «Екатеринбург международный» в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16). Первая встреча цикла деловых мероприятий будет посвящена развитию внешнеэкономических связей с Китаем: экспорт, импорт, туризм в России. Встречу откроют глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Запланирован пресс-подход.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам посевной кампании в Свердловской области. О итогах кампании, влиянии погодных условий на ее реализацию, объемах финансирования, а также о поддержке аграриев и повышении эффективности агропроизводства расскажет министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

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