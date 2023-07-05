5 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июля, среда

В 08:50 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) стартует пресс-тур, сопровождающий заместителя главы города Владимира Гейко в объезде объектов коммунальной сферы. Участники пресс-тура побывают на Широкореченском полигоне, где завершаются работы по рекультивации, во дворах в Орджоникидзевском районе, которые реконструируются по программе «Формирование комфортной городской среды», а также познакомятся с ходом работ по подготовке к зиме на двух крупных объектах инженерных сетей.

В 09:00 министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт осмотрит ход выполнения работ на строительной площадке, где осуществляется реконструкция здания Уральской шахматной академии (ул. Малышева, 58/Горького, 37). Министр проведет встречу с подрядчиком «Юнивест строй», который выиграл торги по реставрации здания. В мероприятии также примет участие директор Уральской шахматной академии, исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области Альберт Степанян.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника Управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Натальи Мокшиной. С 1 июля 2023 года снижен потолок ставок по потребительским кредитам и займам: как нововведения отразятся на рынке микрофинасирования Свердловской области? Станут ли займы доступнее для уральцев? Изменятся ли требования к заемщикам? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная летнему туристическому сезону в России. О прохождении летнего туристического сезона, популярных направлениях отдыха среди россиян, стоимости путевок, а также о развитии курортов Северного Кавказа и особенностях детского туризма расскажут президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, заместитель министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Ислам Шаваев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев и член правления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.

В 13:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова расскажет о точках притяжения региона, о поддержке малого бизнеса в развитии туристического потенциала региона.

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