6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июля, четверг

В 11:00 состоится торжественное открытие туристско-информационного центра «Европа-Азия» (17-й километр Новомосковского тракта). Проект реализован администрацией Екатеринбурга, частным инвестором и Уральским государственным лесотехническим университетом. Автобус для журналистов отправится в 09:45 от здания администрации города (пр. Ленина 24а).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральской электронной таможни за 5 лет со дня запуска. Об основных итогах ведомства за 5 лет работы, статистике, касающейся объемов внешней торговли, планах по модернизации процессов таможенного контроля, а также о предоставлении тарифных льгот бизнесу расскажет начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов.

В 12:00 молодежные трудовые отряды главы Екатеринбурга организуют уборку набережной Исети, после чего пообщаются с градоначальником. Место встречи: улица Малышева, 50 (памятник И.М. Малышеву).

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению второй всероссийской премии «Молодой промышленник года» в Екатеринбурге в 2023 году. Об особенностях проведения премии, критериях определения победителей, а также о поддержке промышленных стартапов расскажут директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ Иван Куликов, начальник департамента по вопросам экономической и социальной политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Черепанов, председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев, руководитель проекта премии «Молодой промышленник года» Мария Окулова.

В 17:00 состоится презентация выставки «Хранитель времени. К 30-летию ювелирного дома Moiseikin» в Музее истории камнерезного и ювелирного искусства (пр. Ленина, 37).

18:00 в бизнес-центре «Панорама» (ул. Куйбышева, 44 д, 3 этаж) состоится XL конференция Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». На конференции партийцы тайным голосованием определят кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской думы восьмого созыва. Спикеры: Евгений Куйвашев – секретарь Свердловского РО «Единой России», губернатор Свердловской области; Дмитрий Жуков – руководитель регионального исполкома Свердловского РО «Единой России», депутат заксобрания Свердловской области.

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