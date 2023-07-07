7 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 июля, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию Республики Беларусь в международной промышленной выставке «Иннопром-2023» в качестве страны-партнера. Об участии делегации из Республики Беларусь в деловой и культурной программах выставки, запланированных соглашениях, представленных российских и зарубежных научно-технических разработках, а также о наиболее перспективных отраслях для партнерства между Свердловской областью и Республикой Беларусь расскажут генеральный директор Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Сергей Набешко и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

В 10:30 в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 6, Hyatt Regency Ekaterinburg, зал «Изумруд») министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков примет участие в региональной конференции портала ЕРЗ.РФ «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». В программе конференции: торжественная церемония награждения застройщиков региона; основные тренды в девелоперском продукте: архитектура, парковочное и дворовое пространства, входные группы, подъезды, квартиры, умный МКД. В качестве спикеров приглашены заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, директор «TEN Девелопмент» Юрий Романович, генеральный директор ГК «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев, генеральный директор ГК «КОРТРОС» Сергей Ланцов, коммерческий директор СЗ «ЛСР. Недвижимость-Урал» Артем Минаев и другие руководители компаний-застройщиков. Модератор конференции – руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с аллергией в 2023 году. О видах аллергии, наиболее частых раздражителях, статистике, касающейся аллергических заболеваний в Екатеринбурге, современных методах диагностики и лечения расскажут заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга (ЦГКБ № 6), врач-пульмонолог, врач-аллерголог-иммунолог, к.м.н. Анна Петухова, врач-аллерголог-иммунолог ЦГКБ № 6 Валерия Подгайная, врач-пульмонолог ЦГКБ № 6 Надежда Карсакова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам сдачи единого государственного экзамена выпускниками школ Свердловской области в 2023 году. Об основных итогах ЕГЭ в регионе, уровне сдачи единого госэкзамена в образовательных учреждениях, количестве стобалльников и высокобалльников расскажет министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного деловой программе администрации Екатеринбурга на международной промышленной выставке «Иннопром». Спикер расскажет о круглых столах, дискуссиях и презентациях, которые проведет муниципалитет на стенде Свердловской области, планируемых к подписанию соглашениях и ответит на вопросы журналистов.

В 14:00 на территории сквера «Юнеско» (у памятника Петру и Февронии) пройдет церемония награждения медалью «За любовь и верность» семей, проживших в браке 25 и более лет. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 19:00 на площадке «Мега Парка» (ул. Металлургов, 87) глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в открытии Фестиваля белорусской продукции. Белорусские производители проведут показ модных коллекций, также запланирована культурная программа.

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