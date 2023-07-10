10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июля, понедельник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнет работу Международная промышленная выставка «Иннопром-2023». На стенде Свердловской области (павильон № 3) пройдут следующие мероприятия.

10:00 (зал 1) – панельная дискуссия «Умный город. Новые тенденции и возможности». Участвуют: помощник полномочного представителя президента РФ в УрФО, руководитель онлайн-магистратуры «Умный регион: устойчивое развитие в цифровой экономике» Института экономики и управления УрФУ Евгений Гурарий, заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, руководитель ведомственного проекта «Умный город» Константин Михайлик, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководители компаний.

10:00 (зал 2) – круглый стол «Развитие мест приложения труда в Екатеринбурге». В обсуждении примут участие министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков, начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, генеральный директор АО «Группа Синара» Михаил Ходоровский, генеральный директор компании Prinzip Геннадий Черных, директор по развитию индустриального парка «ЕКАД-Южный» Сергей Ляпустин и генеральный директор ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Сергей Кирсанов.

11:30 (зал 3) – панельная дискуссия «БПЛА – курс на координацию отраслевых и региональных стратегий». Участвуют: заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов и другие.

11:40 (презентационная зона) – презентация «Платформа для производителей отечественного медиаоборудования на базе экосистемы «Космос». Участвуют: музыкант, продюсер, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.

16:00 (зал 1) – презентация фестиваля «Уральская кухня» от лучшего шефа Урала по версии WTE, идеолог проекта «Аутентичная уральская кухня» (АУК), бренд шефа «Kitchen Family» Сергея Мирошникова (Мирон). Участники продегустируют жевательный сорбет из кваса, сделанный при помощи жидкого азота, узнают о традициях уральских деревень, продегустировав шаньгу с жареными огурцами, ирбитским сыром и копченой косулей, маринованный копченый сиг с вареньем из ревеня.

16:00 (зал 2) – вторая региональная стратегическая сессия рабочей группы по вопросу создания кампуса «Кампус УрФУ – центр цифровой трансформации» с участием первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова.

17:00 (зал 3) – дискуссия «Кадры для технологического суверенитета: вызовы и решения». Участвуют: полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

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