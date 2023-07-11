11 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

11 июля, вторник

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) продолжит работу Международная промышленная выставка «Иннопром-2023». На стенде Свердловской области (павильон № 3) пройдут следующие мероприятия.

В 12:30 в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (зал 3.4) в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» состоится сессия информационного агентства России ТАСС «Кадры решают». Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, руководитель Института развития профессионального образования, член Общественной палаты Российской Федерации Наталия Золотарева, заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк, первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, директор по производству ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Олег Рябов обсудят механизмы профессионалитета в решении кадровых задач предприятий, мотивации выпускников ссузов и вузов, а также повышения престижа рабочих специальностей, расскажут о системах взаимодействия образовательных организаций с работодателями и поделятся опытом работы профессионально-индустриального кластера «Перспектива». Почетные участники сессии: Наталья Доронина, помощник полномочного представителя Президента РФ в УрФО; Даниил Мазуровский, вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты; Тимур Сираев, руководитель Фонда развития производственных систем и промышленного туризма Росатома; Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» направления «Социальные проекты» Агентства стратегических инициатив.

В 12:40 состоится церемония старта строительства второй очереди кампуса УрФУ в районе Новокольцовский. Планируется, что участие в мероприятии примут помощник президента РФ Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В 14:30 в конгресс-холле МВЦ «Екатеринбург-Экспо» на стенде Свердловской области в рамках выставки «Иннопром» состоится дискуссия «Здоровый город». Участники: заместитель директора ГАУ «Институт Генплана Москвы» Анна Иванова; начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов; руководитель группы проектирования ООО «Брусника» Анна Пеленева; сооснователь и партнер «Бюро А4» Алексей Афоничкин; сооснователь и генеральный директор архитектурного бюро HEADS Group Арсен Хаиров. Спикеры обсудят благоустройство городов, в частности современные тренды и подходы, водный менеджмент, роль пешеходных и веломаршрутов, успешные практики соучаствующего проектирования общественных пространств и зеленый каркас Екатеринбурга.

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