12 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 июля, среда

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) продолжит работу Международная промышленная выставка «Иннопром-2023». На стенде Свердловской области (павильон № 3) пройдут следующие мероприятия.

В 10:00 региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов организует пресс-тур по жилым домам – объектам ремонтной кампании 2023 года, расположенным на «гостевом маршруте» в Первоуральске (сбор по адресу: Первоуральск, пр. Ильича, 17). В мероприятии примут участие заместитель главы администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Первоуральска Денис Поляков, начальник Западного территориального отдела регионального Фонда капитального ремонта МКД Татьяна Матвейчук, представители подрядных организаций, управляющих компаний и активные собственники жилья. Журналистам покажут, как проводится капитальный ремонт многоквартирных домов на центральных улицах города, какие строительные материалы используют в процессе работ, а также в какие сроки планируется завершить работы. Далее запланирован осмотр хода проведения капитального ремонта в домах № 42, 42, 45 по улице Ватутина.

В 10:30 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120, корпус А, 5 этаж, зал № 8) будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест Вероники Наумовой, опекуна найденного мертвым Далера Бобиева. Сторона защиты обжалует постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 30 июня, настаивая на изменении обвиняемой меры пресечения. Судья Татьяна Айнсоф.

В 12:30 в конгресс-центре МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (зал 3.6) в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром» состоится круглый стол «Развитие международных транспортных коридоров». Участники: первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков; директор Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушов; директор по развитию зарубежной сети АО «Российский экспортный центр» Дмитрий Прохоренко; генеральный директор АНО «Дирекция международных транспортных коридоров» Александр Исаев; начальник Управления развития экспорта Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Александр Беляшов; директор АНО «Центр по внешней торговле» Минпромторга России Константин Ким; коммерческий директор транспортной группы «ФЕСКО» Алексей Кравченко; старший вице-президент по операционной деятельности и взаимодействию с госорганами группы компаний «Дело» Денис Илатовский; директор представительства в Уральском федеральном округе Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Анна Ленская. Участники обсудят механизмы развития традиционных и новых международных транспортных маршрутов, обеспечение стабильных экспортно-импортных потоков, развитие необходимой транспортной и промышленной инфраструктуры в России и за рубежом, а также инструменты защиты транспортно-логистического рынка для поддержки отечественной промышленности в современных условиях.

В 14:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (павильон № 3, стенд АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», зал 3В8) в рамках выставки «Иннопром» состоится презентация Международного фестиваля университетского спорта. В мероприятии примут участие руководитель дирекции фестиваля Александр Чернов и министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Спикеры расскажут о финальных этапах подготовки к фестивалю, о странах, которые уже подали заявки на участие, а также о билетной, спортивной и культурных программах соревнований, готовности объектов и сервисах для зрителей. На площадке будет и талисман фестиваля соболенок Кедри. В конце участники презентации вручат сувенир одному из гостей.

В 17:00 в Уральской государственной консерватории имени М.П. Мусоргского (пр. Ленина, 26) начнется концерт для участников VII Российско-Китайского «Экспо». Участники концерта – преподаватели и учащиеся, в том числе граждане Китайской Народной Республики.

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