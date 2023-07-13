13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 июля, четверг

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (бульвар Экспо, 2) начнется последний день работы Международной промышленной выставки «Иннопром-2023».

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию заместителя руководителя Главного управления МЧС России по Свердловской области Алексея Морозова, посвященную ситуации с гибелью людей на водоемах Свердловской области. Аномальная жара стала причиной роста случаев гибели людей на водоемах Свердловской области: сколько происшествий фиксируют спасатели? Каковы их причины? Как сделать пребывание у воды безопасным? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 17:00 в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46) откроется экспозиция «410 Дому Романовых», которая представит работы победителей и участников всероссийского конкурса работ авторских кукол. Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. В рамках мероприятия пройдет церемония награждения победителей конкурса. На выставке можно будет увидеть 33 работы авторов из 11 городов России, которые воплощают представителей династии Романовых – Михаила Федоровича, Петра Великого, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I и Елизаветы Алексеевны, Николая II и цесаревича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии и других исторических личностей.

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