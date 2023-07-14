14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июля, пятница

В 10:00 министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков ознакомится с ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта завода хлебобулочных и кондитерских изделий «Смак» (площадка в логопарке «Кольцовский», строение 12).

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную открытию международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Фестиваль Stenograffia стартует в Екатеринбурге: какие российские и иностранные художники примут в нем участие? Как изменится подземный переход «Стена Виктора Цоя»? Какие работы будут посвящены 300-летию Екатеринбурга? На эти и другие вопросы ответят: Юлия Прыткова, первый заместитель министра культуры Свердловской области; Анастасия Тимофеева, начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Екатеринбурга; Анна Клец, руководитель фестиваля Stenograffia, продюсер проектов в сфере искусства и социальных коммуникаций; Джауме Мольера (Jaume Molera), уличный художник (Барселона); Андрей Калугин, уличный художник, муралист (Махачкала); Алена Лупеева, руководитель отдела контент-маркетинга сотового оператора «Мотив». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 на базе «Центр Парусный» АО «Губернский яхт-клуб «Коматек» (акватория Верх-Исетского пруда) состоится торжественное открытие Международных соревнований по парусному спорту. Планируется, что в соревнованиях примут участие 12 экипажей (38 участников, 9 судей) из шести стран (Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Турция, Германия и Казахстан). Мероприятия продлятся с 13 по 17 июля.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Царских дней» в Екатеринбурге. Об особенностях проведения «Царских дней» в этом году, программе фестиваля православной культуры, деталях маршрута крестного хода, географии ожидаемых паломников, работе добровольцев и Православной службы милосердия расскажут старший священник Храма-памятника на Крови, председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной Общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель Уральского колокольного центра, иерей Димитрий Бажанов, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Наталья Заякина, руководитель просветительских программ культурно-просветительского центра «Царский» Елена Редкошеева и руководитель Музея святой Царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» Татьяна Романюк. «Царские дни» проходят в Екатеринбурге с 8 по 21 июля.

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