17 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 июля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 10-летию цеха горячего цинкования завода «Умекон» и планам развития предприятия. Об итогах работы цеха горячего цинкования за 10 лет со дня введения в эксплуатацию, внедрении в производство новых экологичных технологий, о рекордных показателях в сфере металлообработки, необычных проектах, развитии кадровой политики на предприятии и планах на ближайший год расскажут заместитель генерального директора по развитию обособленного производства «Умекон» Константин Ставицкий и исполнительный директор Аркадий Ставицкий.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию уральских спортсменов в ралли-рейде «Шелковый путь – 2023». Об участии в соревнованиях, соперниках, сложностях, возникших в ходе гонки, особенностях спецучастков расскажут пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России Антон Власюк.

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