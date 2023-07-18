18 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июля, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная выдачи первых социальных карт «Уралочка» Россельхозбанком в Свердловской области. О новых возможностях Единой социальной карты «Уралочка», масштабировании проекта, участии Россельхозбанка в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», а также о приоритетных направлениях поддержки фермерских предприятий региона расскажут заместитель министра социальной политики Свердловской области Наталья Трембицкая, заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков, директор Свердловского филиала Россельхозбанка Татьяна Шилова, заместитель директора Свердловского филиала Россельхозбанка Дмитрий Корж и генеральный директор ООО «Сапфир-Эксперт» Павел Ведерников.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам лаборатории «Антихрупкость» на территории фарфорового завода в Сысерти. Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, заместитель генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Сергей Петухов, директор завода «Фарфор Сысерти» Наталья Жердева, креативный директор кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин и соавтор, арт-директор фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Алина Айфо Рахматулина расскажут о количестве участников и этапах проекта, его влиянии на повышение инвестиционной и туристической привлекательности города и региона, подведут промежуточные результаты, а также представят фарфоровые изделия, созданные специально к 300-летию Екатеринбурга.

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