19 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июля, среда

В 08:00 от здания администрации города Екатеринбурга (Ленина, 24а) отправится пресс-тур, сопровождающий заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова в объезде строящихся социальных объектов города. Запланировано посещение двух объектов строительства улично-дорожной сети и двух строящихся школ – на улице Рощинской и улице Мичурина.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению Кубка главы Екатеринбурга по бильярдному спорту. О составе жюри, призовом фонде, целях, правилах и программе турнира, а также о международном статусе соревнований расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, заместитель директора по развитию инфраструктуры и бизнес-проектов компании «Первостроитель» Оксана Пономарева, двукратный чемпион мира и чемпион Европы, амбассадор Кубка Владислав Осьминин и главный судья Кубка Александр Михеев. Кубок главы Екатеринбурга по бильярдному спорту в дисциплине «Динамичная пирамида» пройдет с 23 по 30 июля 2023 года.

19 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершит рабочий визит в Нижний Тагил. Планируется, что глава региона оценит результаты капитального ремонта городского Дворца детского и юношеского творчества и даст старт работе этого учреждения дополнительного образования. В программе визита – посещение площадки строительства современного мусоросортировочного комплекса, а также социально значимых объектов Нижнего Тагила.

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