20 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей в первом полугодии 2023 года. Об основной статистике в сфере защиты прав потребителей Екатеринбурга за первое полугодие 2023 года, самых претензионных товарах и услугах, работе по информированию и профилактике обмана мошенниками, а также о самых проблемных сферах с точки зрения защиты прав потребителей расскажет директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 11:00 в Екатеринбурге пресс-центр информационного агентства «Интерфакс» проводит пресс-конференцию, посвященную ситуации с детским травматизмом. Тема пресс-конференции: «Свердловские врачи отмечают увеличение случаев травмирования детей в летний период: какие повреждения чаще всего фиксируются? Какова причина несчастных случаев на дорогах? Как обеспечить безопасность детей в период летних каникул. Участники пресс-конференции: Любовь Малямова, главный педиатр Свердловской области; Араик Петросян, заместитель главного врача по хирургии Детской городской клинической больницы №9 г. Екатеринбурга; Денис Колясников, заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

В 11:00 в Екатеринбурге на Официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного проведению соревнований по триатлону IronStar в Екатеринбурге. Генеральный директор спортивного события Владимир Шейкин и заместитель Управления по физической культуре и спорту Администрации города Екатеринбурга Иван Алыпов расскажут о программе соревнований, подготовки города к ним и пригласят болельщиков поддержать «железных» спортсменов.

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