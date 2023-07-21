21 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 июля, пятница

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам полугодия и планам развития Екатеринбургского зоопарка. О показателях рождаемости в зоопарке, работе по реконструкции вольера с бассейном, установке фонтана к 300-летию города, статистике посещаемости и планах по расширению коллекции животных расскажет директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина.

В 12:00 в Екатеринбурге в Доме журналистов главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко и нападающий футбольного клуба «Урал» Алексей Каштанов проведут пресс-конференцию, на которой расскажут о подготовке к новому футбольному сезону, о том, как прошли летние сборы команды, о новичках клуба, о планах команды; ответят на вопросы журналистов.

В 16:00 в Екатеринбурге в здании горадминистрации (пр. Ленина, 24а) в зале № 531 состоится пресс-конференция главы города Алексея Орлова, посвященная проведению ключевых культурных и спортивных мероприятий в честь 300-летия Екатеринбурга.

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