24 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 июля, понедельник

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю «Лето на заводе» в Сысерти. О запуске фестиваля «Лето на заводе» и особенностях его проведения в этом году, влиянии проекта на развитие Сысерти, процессе возрождения старинного завода, а также о новых проектах и планах креативного кластера «На заводе» расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, сооснователь кластера «На заводе», программный директор фестиваля «Лето на Заводе» Илья Орлов-Бунин и куратор событийной программы фестиваля «Лето на заводе» Ангелина Лунева.

В 14:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы государственной информационной системы ЖКХ в Свердловской области. О промежуточных итогах работы государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ, направленной на повышение прозрачности жилищно-коммунальной сферы для граждан и профессиональных участников рынка, а также о том, с какими жалобами свердловчане чаще всего обращаются через портал, расскажут заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов и первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина.

В 14:00 в Музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится брифинг, посвященный информационной среде 300-летия Екатеринбурга. Спикеры: заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, начальник управления культуры администрации города Илья Марков, исполняющая обязанности директора МКУ «Столица Урала» Татьяна Белик, директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

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