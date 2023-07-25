25 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

25 июля, понедельник

В 09:00 в Екатеринбурге в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» (ул. Куйбышева, 44д) Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проведёт очередной приём граждан. На этот раз градоначальник встретится с жителями Кировского района.

В 11:00 в Екатеринбурге в пресс-центре информационного агентства Интерфакс пройдет пресс-конференция начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова. Тема пресс-конференции: «Екатеринбургская таможня отмечает рост деловой активности среди участников внешнеэкономической деятельности: в каких сегментах рынка фиксируется положительная динамика? Каков объем товарооборота? Сколько контрафакта было выявлено в текущем году?»

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная запуску онлайн-путеводителя по еврейскому Екатеринбургу к 300-летию города. Об идее создания проекта, его особенностях, культурной значимости, количестве зданий и объектов, которые легли в основу путеводителя, интересных маршрутах и экскурсиях расскажут заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, директор межрегионального благотворительного общественного фонда «Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» Ирина Гуткина и кандидат культурологии, экскурсовод, научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова.

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