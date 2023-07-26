26 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июля, среда

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам и перспективам образовательной программы УрФУ «Умный регион» для магистрантов. О промежуточных итогах программы, количестве мест, сроках обучения, участии уральских предприятий, а также об актуальности внедрения образовательных проектов по подготовке кадров для цифровизации экономики региона расскажут помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, руководитель образовательной программы, доцент, кандидат политических наук Евгений Гурарий, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков и директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александра Исхизова.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная мерам профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в летний период. О тепловых ударах, оказании первой помощи при обмороках, рисках сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов в летний период, а также об их лечении расскажут главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Свердловской области, заведующий кардиологическим отделением Свердловской областной клинической больницы № 1 Александр Быков, заведующая первым неврологическим отделением городской клинической больницы № 33, врач-невролог, к.м.н. Марина Топоркова и сердечно-сосудистый хирург городской клинической больницы № 33 Артем Потапов.

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