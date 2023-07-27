27 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 июля, четверг

В 09:50 в Екатеринбурге по адресу ул. Восточная 7Д пройдет пресс-подход заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Сергея Кисеева в рамках пресс-тура на производство напитков и десертов на кокосовом молоке, получившее поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В 10:15 состоится экскурсия по производству в сопровождении предпринимательницы Евгении Заниной (ул. Восточная, 64).

В 12:00 в Екатеринбурге дорожники откроют движение на заключительном участке «Семь Ключей – Большой Исток» Екатеринбургской кольцевой автодороги. Реконструкция на этом объекте проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Протяжённость участка, который вскоре будет введён в эксплуатацию, составляет 3,1 километра. Он был реконструирован с расширением проезжей части до четырёх полос движения с разделением встречных потоков.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к большому семейному празднику «Летофест» и соревнованиям по конкуру в Свердловской области. Участники пресс-конференции: министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт; президент региональной общественной организации «Свердловская областная федерация конного спорта» Олег Гусев; председатель Свердловского областного отделения всероссийского общества «Россия-Япония» Вадим Занин; исполнительный директор Федерации шахмат Екатеринбурга Алексей Федотов. Спикеры расскажут о всероссийских соревнованиях к 300-летию Екатеринбурга и Кубке губернатора Свердловской области по конкуру, программе праздника «Летофест», а также о турнире по шахматам и фестивале японской культуры.

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