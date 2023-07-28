28 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 июля, пятница

В 09:00 в г. Полевской (пос. Станционный-Полевской, ул. Левонабережная, 18) на реке Чусовой пройдет традиционное массовое крещение. После литургии предполагается пресс-подход.

В 11:00 в Екатеринбурге в Доме офицеров Центрального военного округа состоится прощание с военным корреспондентом РИА Новости Ростиславом Журавлёвым.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная правилам самостоятельного и организованного туризма в Свердловской области. О мерах безопасности для туристов, самостоятельном туризме и регистрации путешественников перед поездкой в МЧС, а также о безопасных маршрутах в Свердловской области и организованных турах расскажут директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, директор Центра развития туризма Свердловской области Марина Чистякова, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антон Зацепин и ведущий гид по организации экспедиционных туров, спасатель Александр Федотов.

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