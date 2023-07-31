31 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

31 июля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная работе поисково-спасательных отрядов по поиску пропавших людей в Свердловской области. Участники пресс-конференции: региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Александр Палихов; основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области, координатор детских поисков Станислав Казаков; руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков; старший поисковой группы волонтерского поисково-спасательного отряда «Скорпион» Вадим Ураков. Спикеры расскажут о поиске и статистике пропавших в Свердловской области за весенне-летний период 2023 года, местах, где чаще всего пропадают люди, методах обнаружения, а также участии волонтеров в поисковых операциях.

В 11:00 пресс-центр информационного агентства Интерфакс в Екатеринбурге проводит пресс-конференцию, посвященную реализации программы капитального ремонта в многоквартирных домах Свердловской области. Участники пресс-конференции: Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области; Станислав Суханов, генеральный директор Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная промежуточным итогам работы Управления на транспорте МВД России по УрФО за первое полугодие 2023 года. Участник пресс-конференции заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по УрФО полковник полиции Александр Терещенко. Спикер расскажет об основных результатах работы Управления за первое полугодие 2023 года, статистике преступлений и правонарушений на объектах транспортного комплекса, телефонном мошенничестве и его профилактике, данных, касающихся общественного порядка и безопасности железнодорожных вокзалов и аэропортов УрФО, а также о планах ведомства.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС (г. Екатеринбург) состоится пресс-конференция, посвященная организации и проведению международного фестиваля UralTerraJazz в Камышлове в год 355-летия города. Участники пресс-конференции: председатель Законодательного Собрания Свердловской области, президент фестиваля UralTerraJazz Людмила Бабушкина; заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко; глава Камышловского городского округа Алексей Половников; директор джаз-клуба EverJazz, программный директор фестиваля UralTerraJazz Ирина Щетникова. Спикеры расскажут о программе фестиваля, его культурной значимости, количестве участников и хедлайнерах, а также о праздничных мероприятиях к 355-летию Камышлова. IX ежегодный международный джазовый фестиваль UralTerraJazz пройдет 5 августа в Камышлове.

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