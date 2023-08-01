1 августа в Свердловской области ожидаются следующие события

1 августа, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (ул. Ельцина, 10) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о деятельности регионального правительства в 2022 году перед депутатами выступит губернатор Евгений Куйвашев.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в отправке очередной партии гуманитарного груза, собранного волонтерским центром «Мы рядом» для бойцов-уральцев, принимающих участие в специальной военной операции. Выезд колонны состоится от Храма во имя святителя Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км).

В 15:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга. В рамках заседания совета будут представлены: концепция паблик-арт-программы «ЧО» 2023 года (докладчик – Никита Харисов, креативный директор АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», руководитель паблик-арт-программы «ЧО»); концепция набережной реки Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки» (докладчики: Екатерина Спирина, директор ООО «Институт комплексного проектирования «АТОМ»; Никита Маликов, руководитель архитектурного бюро Маликова, руководитель архитектурного направлении компании «Самолёт»).

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